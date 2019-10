VIDEO - Sadio Mané revient sur sa brouille avec Salah: «J’étais frustré» L’équipe de "Talent d’Afrique" a rendu visite à Sadio Mané à Liverpool pour un entretien exclusif. Son parcours, sa saison exceptionnelle en 2019, sa relation avec Mohamed Salah, entres autres sujets, ont été développés par Mané et ses invités. Mané a mis les choses au clair sur sa brouille avec Mohamed Salah. «En tant que footballeur, c’est normal. On est habitué à ça. Les gens vont toujours trouver quelque chose pour vous critiquer. Mais cela ne me dérange pas. Je suis toujours concentré sur ce que je fais pour que mon équipe gagne les matchs. Je ne suis pas dans une logique de calcul du genre il devrait marquer ou je dois marquer».

Lors du match contre Burnley, Sadio Mané n’a pas aimé l’attitude de Mohamed Salah qui a catégoriquement refusé de le servir sur une action qui aurait pu plier le match sur un score de quatre buts à zéro (4-0). Agacé, le Lion de la Teranga a manifesté son mécontentement au moment de céder sa place.

