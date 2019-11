Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO – Sam Mboup à Ahmed Khalifa Niasse: «Mame Elhadji Malick Sy moy …» Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 11:39 | | 0 commentaire(s)| C’est tout rayonnant d’aise que Sam Mboup parle de Sidi El Hadj Malick, Le chanteur Tidiane, qui a grandi au sein de la famille de El Hadj Malick Sy, dit d’emblée que ses propos sur le Saint Homme sont non seulement référencés (Coran, Souna), mais ne souffrent d’aucune contestation.



El Hadj Malick, le pédagogue

Aussi donne-t-il quelques repères de la vie et l’oeuvre de Maodo. En commençant par El Hadj Malick, le pédagogue. A l’ère coloniale, raconte-le chanteur religieux, une épidémie mortelle avait assailli Ngut-Ndar qui avait décliné toute vaccination, sur injonction du Gouverneur Général. Et, El Hadj Malick, briefé, fut le premier à se faire vacciner. Un acte qui a fait des émules chez les Guet-Ndariens qui se sont tous fait vacciner.



Maodo fabrique des têtes bien faites

Et Sam Mboup, poursuivant sur l’enseignement du Saint-Homme, est revenu sur son disciple hors-pair, Serigne Alioune Gueye. Ce dernier a témoigné que Maodo a sorti les populations des ténèbres. Et de nombreux Ceddo furent imam ou orientés sur le droit chemin. Et cette clairvoyance de El Hadj Malick Sy, souligne-t-il, tranche net avec cette personne inculte qui dit que El Hadj Malick n’a pas d’école.



Ne pas répondre aux contempteurs

« On va le lui concéder . El Hadj Malick n’a pas d’école, il a un savoir universitaire multi-dimensionnelle. Et toutes les écoles sont sorties de son université. Et je conseille de ne pas répondre aux contempteurs de El Hadj Malick, car ces derniers ont un niveau assimilable au jardin d’enfants ».



Serigne Alioune Guèye, le Professeur

Et, l’élève de El Hadj Malick, Serigne Alioune Guèye, avance-t-il, a reçu un enseignement, en un laps de temps de son professeur. Il fut à son tour le maître de Serigne Mansour Sy Borom Darayi, Serigne Cheikh, le disciple de Dieu, Dabakh. El Hadj Malick fut aussi le maître de Serigne Rawane Ngom, un waliw hors-pair, El Hadj Mansour, père de l’actuel Khalife, le savant Serigne Hady Touré…



Bamba et Abdoulaye Niass

Le natif de la ville Sainte de Tivaoune a aussi parlé des relations excellentes entre Seydi El Hadj Malick et Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Et le témoignage de ce dernier à son ami est plus qu’éloquent. Les mêmes témoignages élogieux venant de Mame Abdoulaye Niass, grand-père de Ahmed Khalifa Niass, s’inscrivent également dans la magnificence de Maodo.



