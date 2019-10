VIDEO- Serigne Mbaye Sy Abdou à Khalifa Sall: "Des Prophètes ont vécu la même chose que toi"

L'ex-maire de Dakar poursuit ses visites de courtoisie depuis sa sortie de prison le 29 septembre dernier. Après Touba, Khalifa Sall a été reçu, samedi, à Tivaouane, par Serigne Mbaye Sy Abdou dit Ndiol Fouta. En l'absence du Khalife général des Tidianes et de son porte-parole, Khalifa Sall a reçu, rapporte Les Échos, des prières du fils de feu Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, qui lui a dit de considérer ce qui lui est arrivé comme une épreuve.



"Il n'y a pas de honte à avoir, ni de gêne. C'est Dieu qui l'a voulu. Peut-être que c'est nous autres qui ne pouvons pas supporter ces épreuves, mais on doit rendre grâce à Dieu de nous les faire subir. Des prophètes et soufis ont vécu la même chose que toi. Pourquoi Dieu t'a fait subir cette épreuve ? Tu ambitionnes de faire des choses, laisse tout entre les mains de Dieu. L'autre recommandation, c'est de ne jamais regarder derrière", a ajouté Serigne Mbaye Sy Abdou "Ndiol Fouta".