VIDEO-Serigne Modou Kara: "wax deug Yallah, Sénégal niit doufi meuna dem safara* ..." Serigne Modou Kara se dit sûr et certain qu’au sénégalais n’ira en enfer. « Malgré les péchés que certains ont commis : la fornication, l’adultère, la consommation de l’alcool… Je suis convaincu que personne n’ira en enfer », a-t-il prédit le marabout. Voir la vidéo Ci-dessous.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2019 à 10:19

*Je suis convaincu qu’aucun sénégalais n’ira en enfer

