VIDEO - Tentative de corruption : Nogaye Babel Sow crache sur 400 millions de francs d’un important politicien

Tentative de corruption : Nogaye Babel Sow crache sur 400 millions de francs d'un important politicien

Les voies de la corruption sont inondables. Mais les principes et les valeurs eux, n’ont pas de prix. Ndèye Nogaye Babel Sow, la porte-parole internationale de l’ONG Urgences panafricanistes, dans cette entrevue avec SeneNews, révèle avoir reçu une offre de 400 millions de franc CFA d’un parti politique afin qu’elle renonce à son combat anti-impérialiste, contre le franc CFA .



La jeune activiste de 22 ans ne donne ni le nom du parti ni le responsable politique en question, mais elle donne quelques indices. Quand elle en a parlé au sein de l’ONG, certains camarades lui ont même dit qu’elle aurait dû prendre cet argent qui appartient au pays pour que l’ONG l’investisse dans le social, sans pour autant qu’elle renonce à aucun de ses combats ou ne rallie ce parti politique. Sa réponse selon elle, a été qu’il ne faut pas prêter le flanc. Ainsi, elle a refusé l’offre et ne le regrette pas si ce n’est plutôt qu’elle s’est sentie froissée que l’on pense qu’elle est achetable.



Par ailleurs, si l’on en croit la jeune activiste, d’autres partis politiques, auparavant, avant ce jackpot qu’elle a rejeté, l’ont approchée pour qu’elle soit leur directeur de campagne avec des offres tout aussi intéressantes, mais pas autant que ce généraux donateur de 400 millions de francs Cfa.



