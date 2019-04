VIDEO - Tout ce que vous ne saviez pas sur la grotte de Seydina Limamou Lahi à Ngor Dans le cadre de la célébration du 139e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi ces vendredi et samedi 6 avril 2019, l'équipe de Leral Tv vous fait découvrir les secrets de la grotte du Mahdi, située à Ngor. D'après Abdoulaye Thiaw Lahi, la lumière du guide de la confrérie Layène a séjourné 1211 ans dans cet sanctuaire religieux, très fréquenté par les fidèles en quête de félicité et de lumière.



