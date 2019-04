VIDEO - Toutes les Finales de la Ligue des Champions et les Champions de...1993 - 2018 Toutes les finales de la ligue des champions avec le Real Madrid, Barcelone, Liverpool, Milan AC, Juventus, Bayern Munich, Chelsea, Marseille, Ajax, Manchester United, Porto, Monaco ... Et de grands joueurs comme

Ronaldo, Messi, Neymar, Del Piero, Robben, Gerrard, Raul, Eto'o, Ronaldinho, Beckham, Rooney ainsi que de nombreux autres joueurs de football en match final de la Coupe aux grandes oreilles.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|





Toutes les affiches des finales de 1993 à 2018



1992 - 1993 Marseille - Milan AC

1993 - 1994 AC Milan Barcelone

1994 - 1995 Ajax - Milan AC

1995 - 1996 Juventus - Ajax

1996 - 1997 B. Dortmund - Juventus

1997 - 1998 Real Madrid - Juventus

1998 - 1999 Manchester United - Bayern Munich

1999 - 2000 Real Madrid - Valence

2000 - 2001 Bayern Munich - Valence

2001 - 2002 Real Madrid - Bayer Leverkusen

2002 - 2003 AC Milan - Juventus

2003 - 2004 Porto - Monaco

2004 - 2005 Liverpool - Milan AC

2005 - 2006 Barcelone - Arsenal

2006 - 2007 AC Milan - Liverpool

2007 - 2008 Manchester United - Chelsea

2008 - 2009 Barcelone - Manchester United

2009 - 2010 Inter - Bayern Munich

2010 - 2011 Barcelone - Manchester United

2011 - 2012 Chelsea - Bayern Munich

2012 - 2013 Bayern Munich - Borussia Dortmund

2013 - 2014 Real Madrid - Atletico Madrid

2014 - 2015 Barcelone - Juventus

2015 - 2016 Real Madrid - Atletico Madrid

2016 - 2017 Real Madrid - Juventus

2017 - 2018 Real Madrid - Liverpool

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos