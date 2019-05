VIDEO - Un arbitre reçoit un carton rouge pour... une pause pipi en plein match

Une scène cocasse s'est déroulée ce dimanche lors du match de Liga Nos au Portugal entre Chaves et Nacional (4-1). La rencontre de championnat a dû être interrompue à cause d'une envie pressante de l'arbitre de touche, Jorge Cruz.



Le match entre Chaves et Nacional a été arrêté quelques minutes par l'arbitre central, Luis Doginho. La raison? L'envie pressante d'aller aux toilettes de son assistant. Sous les rires des spectateurs et des joueurs, Jorge Cruz a foncé dans les vestiaires, confiant son drapeau à son collègue.



En revenant, sous le ton de l'humour, ce dernier a donné un carton rouge à l'arbitre de touche. Un peu gêné mais souriant, Jorge Cruz est allé se remettre à sa place avant que le jeu ne puisse reprendre.