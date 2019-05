VIDEO - Une Sénégalaise meurt coincée sous le métro en Italie Une sénégalaise du nom de Adji Rokhoyia Wagne (35 ans) est morte coincée sous les rames du métro ce mercredi à Rome en Italie. L’accident s’est produit peu après 11 heures dans la station de métro A de via Lepanto.



Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2019 à 14:53 | | 0 commentaire(s)|

Les circonstances exactes de cet incident n’ont pas été déterminées dans l’immédiat. Cependant, en regardant les images des caméras de surveillance, la police et les carabiniers ont constaté que la femme avait quitté le quai quelques instants avant l'arrivée du métro. Elle est tombée sur la piste, puis s’est relevée avant de tenter désespérément de remonter sur le quai. Une tentative vaine parce qu'entre-temps, le convoi l'a submergé. Le conducteur du véhicule, sous le choc, a affirmé aux enquêteurs qu'il n'avait vu la femme qu’à la dernière minute et qu'il n'avait pas été capable de freiner à temps, rapporte le site repubblica.it. Le procureur de Rome a ouvert une enquête pour homicide involontaire.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos