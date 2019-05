Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO - Une nouvelle folie à 11 millions d'euros de Cristiano Ronaldo? La voiture la plus chère de l'Histoire Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2019 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

L'attaquant de la Juventus pourrait jeter son dévolu sur le modèle unique de la marque Bugatti, intitulé "La Voiture Noire".



Une puissance de 1.500 chevaux, un moteur capable d'atteindre la vitesse de 420 km/h, un modèle unique et exclusif... Les caractéristiques de la nouvelle Bugatti "La Voiture Noire", présentée au salon de l'automobile de Genève, ont de quoi faire saliver.



Toujours soucieux de parfaire sa collection de voitures de luxe, Cristiano Ronaldo aurait eu un véritable coup de cœur pour le bolide, selon Marca.



Le prix? 11 millions d'euros hors taxes, ce qui fait d'elle la voiture neuve la plus chère de l'Histoire. Mais pas de quoi effrayer l'international portugais, qui devra en revanche, s'il devient bien l'acheteur, attendre 2 ans avant de la recevoir, le temps de perfectionner les derniers détails.



D'autres indiscrétions évoquent le nom de Ferdinand Piëch, ancien directeur de Volkswagen et petit-fils de Ferdinand Porsche, comme potentiel acquéreur.





