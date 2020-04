Vaccin de Covid-19 au Sénégal : Le Directeur de l'Aibd dément Le Directeur général de LAS (Limak-Aibd-Summa), la société chargée de la gestion de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), Xavier Mary, dément les informations à propos de vaccins contre le coronavirus qui seraient entrés au Sénégal par l’AIBD.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Avril 2020 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|

« Dans une interview accordée à un quotidien de la place la semaine dernière, j'ai été amené à répondre au sujet du maintien de l'ouverture de l'aéroport et du maintien des emplois. En réponse aux directives de l'État, l'Aibd continue de recevoir des vols spéciaux, sanitaires et cargo, et les employés de LAS, ainsi que nos partenaires, permettent le déroulement normal des opérations de la plate-forme, a-t-il tenu à rappeler.

Toutefois, a-t-il tenu à préciser, « je regrette que mes propos relatés dans cet article fassent l'objet d'amalgame avec une affaire à laquelle je suis complètement étranger. Les propos à l'égard de ma personne sont simplement inacceptables et non-fondés. Jamais, je n'ai fait état de livraisons de vaccins contre le Corona Virus à l'aéroport, ni d'utilisation au Sénégal ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos