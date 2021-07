Vaccination, oxygène et Cte: Un second souffle vital, les cas multipliés par 15 Pour endiguer la troisième vague meurtrière et singulièrement dangereuse pour les jeunes, le Sénégal se met à la dose américaine. Vacciner le plus de monde en un temps record pour sauver la riposte.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 06:26 | | 0 commentaire(s)|

Les sénégalais sont en train de se faire injecter les 151.000 doses du vaccin Johnson and Johnson. Pendant ce temps, de nouveaux CTE sont ouverts et la disponibilité d'oxygène garantie avec des centrales attendues en mi-Août, selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.



Pour ka situation épidémiologique de ce week end, on a enregistré mille quatre cent deux (1402) cas dont mille deux cent deux (1202) communautaires, dix sept (17) victimes et cinquante-un (51) cas graves.



Pour la seconde dose d'Aztrazeneca, Kritik informe que les sénégalais concernés attendront jusqu'au 29 juillet prochain.

Et selon Mbaye Thiam, médecin du district de Rufisque, "le nombre de cas est multiplié par 15", s'inquiète-t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos