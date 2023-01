Vaste arnaque à la graine: Pourquoi Mouhamed Dièye, habitant Scat-Urbam et complice dans cette affaire, n’est pas arrêté ?

Mouhamed Dièye, habitant les Scat-Urbam et impliqué dans une vaste arnaque à la graine ayant fait plusieurs victimes, circule libre comme le vent. Alors que, dans cette affaire plus de 4 milliards de FCfa ont été volés et blanchis à travers 3 sociétés écrans. Toutefois, les plaintes d’un homme d’affaires, d’une députée et d’une commerçante ont relancé l’enquête, entamée depuis 2000.



Ainsi, il a été révélé que la traque traîne après l’arrestation de « Berté » à l’Aibd et la chute du cerveau « Serigne Dame Niang » avec ses deux identités différentes et de son bras droit Oumy Baldé. Mais, un sérieux doute plane pour certains qui peinent à comprendre qui serait derrière ce Mouhamed Dièye pour l’épargner d’une arrestation.



A retenir, au début des arrestations, l’incriminé avait sauté de son immeuble pour échapper aux gendarmes. De sa chute, il s’était cassé les deux jambes. Par la suite, il avait bénéficié d’une liberté provisoire. Depuis lors, il n’est plus arrêté, alors qu’il est aussi, impliqué dans cette vaste arnaque.