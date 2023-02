Vaste nettoyage des pandores : 308 personnes interpellées et 1,250 kg de drogue saisie La Compagnie de la Gendarmerie de Dakar, renforcée par une cellule du GIGN, de deux escadrons de la LGI, de l’Escadron de surveillance et d’Intervention (Esi) et d’une équipe du Cynogroupe, a organisé de concert avec la Brigade territoriale de Ouakam, une opération de sécurisation à l’ancienne piste.

La gendarmerie a nettoyé la zone de l’ancienne piste réputée être criminogène. C'est "L'As' qui livre la nouvelle. En effet, selon la Division de la Communication, 308 personnes ont été interpellées, dont 293 pour identification.



Il y a eu aussi 15 arrestations dont 2 pour association de malfaiteurs et vol ; 1 pour trafic de chanvre indien et blanchiment de capitaux et 12 pour détention et usage de chanvre indien.



Les pandores ont également saisi 4 motos supposées volées, 1,250 kg de chanvre indien, 318 200 FCfa saisis sur un présumé voleur, 8 machettes et un pistolet factice.



