Vaste opération des forces de sécurité : 325 personnes interpellées pour diverses infractions

Les forces de défense et de sécurité ont encore frappé fort à Dakar. En effet, au cours d’une vaste opération de sécurisation menée menée de 20 h à 6 h du matin, dans la nuit du mardi au mercredi dernier, 500 policiers en uniforme et en civil ont interpellé 325 personnes pour diverses infractions.



Dans ce lot, 181 individus ont été arrêtées pour une vérification d’identité approfondie. Tandis que 79 autres ont été interpelées pour ivresse publique et manifeste. Ainsi, 26 individus ont été arrêtés en raison de la nécessité d’ouvrir une enquête les concernant, tandis que 13 autres ont été appréhendés pour des affaires liées à la drogue.



Les violences physiques n’ont pas été en reste. Puisque six personnes ont été interpellées pour des faits de coups et blessures volontaires. Et, deux individus ont été appréhendés pour vol en réunion et six autres pour d’autres délits.