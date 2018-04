Vedette de la séance plénière, Mame Diarra, Fam de passion !

Mame Diarra Fam n’a pas quitté l’Italie pour passer inaperçue lors de l’examen du projet de loi sur le parrainage. La députée libérale a gesticulé, apostrophé et affronté à elle seule, toute une majorité avec son art de petites phrases à faire tomber ses adversaires. Et comme elle n’est « pas comprise » par la majorité, la dame s’est exprimée en italien plongeant la salle dans l’hilarité générale. Même Moustapha Niasse et le ministre de la Justice n’ont pu s’empêcher de lâcher un petit sourire d’humour.



« Je viens de Guinaw Rail », explique celle que l’on surnomme la « Lionne de Milan ». En réalité Mame Diarra Fam a été pendant 20 ans hors du Sénégal. De Montréal, elle est passée en Italie où elle vit actuellement. Aujourd’hui, cette femme, née le 25 novembre 1967 à Pikine, porte le combat de toute la Disaspora.













Le Quotidien