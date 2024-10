Veille de campagne électorale : Moussa Diao, Pdt de MPN a présidé la réunion de son mouvement, ce samedi

Moussa Diao, Président du Mouvement pour la Préférence Nationale a présidé ce Samedi, la réunion de la Section Mbour Saly du Mouvement pour la Préférence Nationale. Ledit mouvement a passé en revue l'actualité nationale et la situation politique et économique du Sénégal à la veille de la campagne électorale.



Le Mouvement pour la Préférence Nationale est très attentif aux politiques publiques visant la mise en œuvre de la souveraineté économique, à la situation de certaines entreprises nationales et la commande publique.



Ainsi, ils précisent que les réflexions continuent. Après les réunions avec les Sections de Dakar, Pikine, Rufisque, Thiès et Diourbel, ce Mouvement fera une importante déclaration publique dans les jours à venir.