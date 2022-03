Vélingara / Djiby Sadio, décédé en plein Bac à Kounkané, en 2020 : Une salle de classe du lycée porte son nom

Le lycée Ousmane Lirvane Simakha de Kounkané a rendu éternel Djiby Sadio, élève décédé en 2020, alors qu’il passait les épreuves du 3e jour de l’examen du Baccalauréat dans ledit établissement. Son nom est gravé, depuis hier, au fronton de la classe de Terminale L2, qui porte désormais son nom. Le sous-préfet de l’arrondissement de Saré Coly Sallé, Abdoul Konaté, a dévoilé la plaque qui couvrait le nom de cet élève qui, malgré la maladie qui le torturait, a tenu à passer cet examen et a même décroché le premier diplôme universitaire, à titre posthume.



Le proviseur, Mbaye Mbow, a expliqué les détails de ce choix : « Djiby Sadio était un modèle de résilience, de courtoisie et d’amour du travail. Il traînait la maladie depuis 2 ans, selon ses proches, mais jamais il n’a faibli. Tous les professeurs sont unanimes à dire qu’il était travailleur et respectueux de l’être humain, tout court. Nous avons voulu l’immortaliser et surtout, l’offrir en modèle aux élèves ». Il faut signaler qu’il s’agit d’une initiative de l’Association des étudiants de Kounkané, anciens de ce lycée, qui ont rénové la salle de classe, à leurs frais, et ont tenu à lui rendre un hommage, à titre posthume.



En 2020, les cours avaient été suspendus pour un moment, dans l’étendue du territoire national, du fait de la pandémie à coronavirus, avant de reprendre au mois d’août. C’est pourquoi l’examen du Bac s’était tenu au mois de septembre. Et c’est précisément le 4 septembre 2020 qu’est décédé Djiby Sadio, la plume à la main.















Le Quotidien