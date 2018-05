Vélingara : Un Imam arrêté pour avoir torturé sa fille, parce qu’elle recevait des Sms…

Modibo Traoré, Imam de la communauté « Ibadou Rahmane », par ailleurs, principal du Collège franco-Arabe de Vélingara, est depuis mercredi aux arrêts, à la prison de Kolda. Le religieux est poursuivi pour sévices corporels sur sa fille et un garçon qu’il accuse d’entretenir une relation amoureuse avec celle-ci.



De l’économie de l’histoire, L’Observateur, raconte que le 18 avril dernier, vers 15 heures, Modibo Traoré a infligé une sévère correction à sa fille, au motif que cette dernière recevait via des Sms et lettres d’amour de D. Sané (15 ans). Plus tard, il s’est rendu à l’école de D. Sané, a qui il fait passer un sale quart d’heure, avec l’aide de quatre personnes.



Mais, très vite l’information a atterri sur table de l’inspecteur de l’éducation nationale et le préfet de a localité. Lesquels saisissent à leur tour la gendarmerie. Ainsi, Modibo Traoré a été arrêté et placé en garde-à-vue. Malgré d’insistantes médiations pour le tirer d’affaire, Imam Traoré a été déféré au parquet mercredi dernier, pour coups et blessures volontaires, violences et voies de fait.