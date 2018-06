Vélingara : un homme tue son amante et incinère le corps

Vendredi passé, un corps sans vie, méconnaissable, les pieds ligotés, et calciné à plus de 75%, a été découvert aux alentours d’un hameau, Sinthiang Sellou, dans le village de Dialadiang, situé à l’extrême Est du département de Vélingara, à 5 km de la frontière avec la Guinée Conakry. Une odeur d’essence attirait l’attention. Il s’était agi des restes d’une dame d’environ la trentaine, M. S, qui aurait été tuée par son amant A. B, la quarantaine sonnée, avec qui elle avait quitté ledit hameau vers 20h à bord d’une moto, alors que le ciel menaçait d’ouvrir ses vannes.



Informés, les gendarmes basés à Kalefour ont constaté les faits avant d’alerter les sapeurs-pompiers qui se sont chargés d’évacuer les restes à Vélingara.



D’après une source, la victime mariée à un émigrée, entretenait une relation amoureuse avec, A. B, un polygame, qui après les faits, a quitté le village ainsi que sa famille.











Le Quotidien

