Vélingara : un vieux de 60 ans violente son épouse de 28 ans

Les liens sacrés du mariage qui unissent le couple, Bourayma Baldé, âgé de 60 ans, et son épouse Ceybou Baldé, 28 ans, ont pris un sacré coup.



En effet, le couple a été éclaboussé par une scène de violence conjugale qui a atterri au tribunal. Selon des sources, le jour des faits Ceybou est allé dans la chambre de son mari pour lui servir le repas. Sur place, elle surprend son époux et sa co-épouse, qui venait fraîchement de Dakar, en train de compter de l’argent.



Il s’en est suivi des échanges de propos aigres-doux entre le mari et sa première épouse. Le mari lui administre une violente baffe avant de se ruer sur elle avec un bâton. Sauvée par le voisinage, elle est conduite au district de Vélingara où elle est admise en hospitalisation à cause de ses blessures. Munie d’un certificat médical, l’épouse battue dépose une plainte contre son mari.



Cueilli le 31 juillet par les limiers, le mis en cause explique les faits par le fait que son épouse n’’exécute pas ses ordres, avant de demander pardon. Il a été déféré ce mercredi 1er aout, au parquet de Kolda.











L’Observateur