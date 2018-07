Vengeance : Il poignarde 6 enfants dans une fête d'anniversaire d'une fillette

Les faits se sont déroulés samedi à Boise, dans l’Idaho, au nord-ouest des Etats-Unis. Un homme, âgé de 30 ans, s'est introduit dans la fête d'anniversaire d'une fillette de 3 ans.



Muni d'un couteau, il a poignardé neuf personnes, dont six enfants, âgés de 3, 4, 8 et 12 ans. Quatre des neuf blessés sont dans un état grave.



Timmy Kinner a été interpellé quelques instants plus tard. Il est déjà très défavorablement connu de services de police et a déjà fait de la prison dans le Kentucky.



Le suspect avait été hébergé par un habitant de la résidence, qui lui avait demandé de quitter les lieux vendredi. Il est alors revenu le lendemain pour se venger. Mais, les personnes de l'appartement où il avait été hébergé n'étant pas présentes, il a choisi ses cibles au hasard.