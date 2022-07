Vente de l’hôpital Le Dantec : Les travailleurs parlent de « forfaiture » Les travailleurs de l'hôpital Aristide le Dantec ont tenu une assemblée générale sur la reconstruction dudit établissement. D’après les syndicats, l’Etat est en train de commettre une erreur historique et tous les agents de santé conscients se sont mobilisés pour dire non à cette forfaiture

Faisant face de nouveau à la presse, les syndicats des travailleurs de l’hôpital Aristide le Dantec ont, par la voix de leur chargé de communication, souligné qu’ils sont venus prêter main forte aux agents de santé de ladite structure.



« L’Etat est en train de commettre une erreur historique et tous les agents de santé conscients se sont mobilisés pour dire non à cette forfaiture. Je ne peux pas comprendre pour construire un hôpital, qu’ils aient besoin de vendre des terres. Un bon plan architectural leur est proposé en contribution pour l’hôpital Aristide le Dantec et on leur dit non ».



« Nous préférons vendre des parcelles de terre à des étrangers dont nous nous ne sommes pas sûrs qu’ils sont de bonne foi. Des Sénégalais sont prêts à appuyer un projet gratuitement remboursable sur 20 ans », a déclaré Ousseynou Wade.



D’après les informations, le Président de la République a promis une reconstruction. « Au niveau local, ils s’organisent mais au niveau national, les 7 organisations syndicales sont déterminées aujourd’hui plus que jamais à barrer la route à ces délinquants fonciers », a conclu le chargé de communication du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social.



Pour le coordinateur du collectif pour la Défense et la sauvegarde de l’hôpital Aristide le Dantec, El Hadji Abdoulaye Dione, le départ du directeur n’est pas leur exigence.



“Nous avons des chantiers inachevés qui datent de 4 ans. Nous avons des retards de paiement, le directeur fait des recrutements non qualifiés. Nous interpellons l’Etat sur la situation de l’hôpital qui est dans un état piteux », a fait savoir El Hadji Abdoulaye Dione

Rewmi



