Vente de la résidence de fonction du président de l’Assemblée nationale : Abdou Mbow dément Ousmane Sonko

« En effet , explique le parlementaire, ce qui s’est passé, c’est que, quand Moustapha Niasse est arrivé à la tête de l’Assemblée nationale, il a saisi les services dédiés pour qu’on lui montre la résidence que son prédécesseur, Mamadou Seck, avait occupée ».



« L’État à l’époque, voulant construire un lycée à Yoff, a rétrocédé cette propriété à un particulier qui était propriétaire du terrain sur lequel il voulait ériger le lycée. Le président Moustapha Niasse avait d’ailleurs saisi le chef de l’État Macky Sall, qui s’y est opposé, estimant que c’est un patrimoine de l’État », confie l’ancien président du groupe parlementaire BBY. Plus loin dans ses explications, Abdou Mbow précise sur la Rfm que cette maison, n’a pas été occupée par Moustapha Niasse qui habitait dans sa résidence personnelle.



D'après le journal "Point Actu", en réaction à cette sortie, le député de Pastef, Amadou Bâ s'est étonné de cette révélation, à savoir que « la résidence du président de l’Assemblée nationale (a été) troquée contre un terrain nu à Yoff ».



« Abdou Mbow a donné sur la RFM, une version totalement biaisée de la résidence du président de l'Assemblée nationale. Une résidence grand luxe, située sur la Corniche, dont le prix estimatif était entre 6 et 8 milliards, troquée, oui vous avez entendu, échangée sans aucune contrepartie, zéro franc, contre un terrain qui a servi à construire le lycée de Yoff et qui ne dépassait pas 300 millions de f Cfa à l’époque.

Voilà le cadeau du régime Macky Sall à un des grands protagonistes de l’affaire des 94 milliards. »



Il poursuit : « Échanger sans compensation ou contrepartie, une résidence sur la Corniche contre un terrain nu à Yoff, voilà le scandale de la résidence du président de l’Assemblée nationale.



La résidence est aujourd’hui entre les mains du cerveau de l’affaire des 94 milliards de FCfa, de façon illégale, car les biens du Patrimoine Bâti de l’Etat ne peuvent faire l’objet de transactions ou d’aliénation, sans autorisation de l’Assemblée nationale. Ce qui vicie l’échange frauduleux et rend le troc illégal. L’Etat reprendra ses droits. »