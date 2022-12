Vente des cartes de l’Apr à Tivaouane: Mansour Faye en terrain miné dans la commune de Koul Superviseur des opérations de vente des cartes de l’Alliance Pour la République (Apr) dans le département de Tivaouane, Mansour Faye était l’hôte de la commune de Koul où il a installé plusieurs comités. Mais force est de reconnaître qu’il s’agit d’un terrain miné pour la formation au pouvoir, si l’on se réfère aux résultats des deux dernières élections (locales et législatives) gagnées par l’opposition conduite par le maire libéral Modou Fall, informe L'As.



Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

Les opérations de vente des cartes de l’Alliance Pour la République (Apr) se poursuivent dans le département de Tivaouane, sous la supervision de Mansour Faye. L’étape de la commune de Koul où le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement était l’hôte de Mariama Ndiaye, responsable du parti, a été marquée par l’installation de plusieurs comités, notamment à Ndiakhalane et Ngadiam. Cette opération ne sera pas une promenade de santé pour le parti présidentiel, si l’on réfère aux résultats des dernières élections locales et législatives gagnées par l’opposition avec à sa tête le maire libéral Modou Fall. En effet, pour les locales, la coalition Wallu Sénégal était arrivée largement en tête (2.984 voix) avec un écart de 996 voix, devant la coalition Benno Bokk Yaakaar (1988 voix).



Les scores étaient cependant beaucoup plu serrés lors des élections législatives. C’est dire donc qu’avec ce contexte de recomposition politique, l’opération de vente des cartes de l’Apr risque d’être fastidieuse. Tout compte fait, une dizaine de comités ont déjà été scellés. Superviseur des opérations, Mansour Faye a saisi l’occasion pour évoquer la question du troisième mandat présidentiel. «Le Sénégal ne peut avoir meilleur candidat que le Président Macky Sall et le souhait unanime est qu’il soit candidat, car il en le droit et le pays a besoin de lui», a-t-il expliqué avant d’ajouter que «la candidature du Président Macky Sall, est une nécessité pour le pays». A cet effet, il a appelé les populations à accompagner le Président Macky Sall qui, selon lui, symbolise la continuité. «Pays de paix, de travail, le Sénégal est sur le chemin de l’émergence. Le Président Macky Sall en a posé les actes depuis 2012 et l’objectif sera atteint en 2035 et même avant», argue le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement.



D’après lui, «ce pays doit s’inscrire dans la continuité, à travers la consolidation de la paix léguée par nos devanciers et du travail que le Président Macky Sall est en train de faire dans tous les domaines. Donc, il y a lieu de faire très attention, d’autant plus qu’il y a un climat de tension ambiante chez les pays voisins, notamment au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. Personne ne doit accepter que le climat de paix qui existe au Sénégal soit remis en cause. Les générations actuelles doivent se prescrire le devoir de préserver cette paix, pour les générations futures». Il appelle les jeunes à refuser d’être abusés à travers les réseaux sociaux.

