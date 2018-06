Vents violents et pluies : Trois pécheurs portés disparus au large de Gorée

Les vents violents accompagnés de pluies qui ont balayé le pays mercredi dans l’après-midi, ont occasionné beaucoup de dégâts chez les pêcheurs de Thiaroye.



Outre les pirogues endommagées , ils sont toujours sans nouvelle de trois de leurs frères parti en haute mer. Il s’agit des nommés Amdy Fall, 66 ans, domicilié à Thiaroye/mer, Lamine Sarr 30 ans, établi à Thiaroye gare, un certains Ibrahima, sans autres précision, résidant à Cambérene.



Selon « Les Echos » qui livre l'infirmation, l’accident a eu lieu au large des côtes de Gorée. A l’annonce du drame, des collègues et des parents proches ont organisé des recherches dans le grand bleu. En vain. Cependant, ils gardent toujours espoir de les retrouver sains et saufs.

