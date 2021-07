Venue de Kaffrine pour étudier à l'Ucad: Ndèye Ndiaye, l'étudiante devenue businesswoman

Elle s’appelle Ndèye Ndiaye. Venue de Kaffrine sa ville natale, après avoir décroché le Bac en 2010, pour suivre des études supérieures à l’Université Cheikh Anta Diop, elle vire à l’institut Sup de Co. Mais mariée durant l’année où elle a décroché le bac, un heureux évènement, une grossesse, s’ensuit et change tout…

C’est ainsi que Ndeye Ndiaye basculera dans un business qui, parti de presque rien, aboutit à la création Nif Couture, devenu aujourd’hui un succès.

« L'idée de lancer un business m'est venue » le jour où j'ai gagné à la tontine. Une importante somme qui s'est effritée jusqu'à atterrir à 70.000 FCFA, mais suffisante pour créer l'entreprise qui porte aujourd'hui mon nom…. », a –t-elle confié à la Chaine Ola