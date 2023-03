Venue de Sonko-Incompréhension autour du communiqué attribué au khalife général des Niassene : L’éclairage de son fils ainé sur les faits

“Nous vivons une période de manipulation de l’opinion. Les propos de tout un chacun sont interprétés selon les bords où l’on se trouve. Il y a un jeune qui se dit être un représentant d’Ousmane Sonko à Léona Niassène. C’est CheikhTidiane Niasse.Il se fait appeler “marabout d’Ousmane Sonko”.



Deux semaines avant le Ziarr, il écrit un texte par lequel il invite Ousmane Sonko à la Ziarr de Mame Khalifa Niasse de cette année, prévue le 4 mars 2023. Mais ce texte ne portait aucun cachet officiel, pour montrer qu’il provient bien du khalife général des niassènes. Cela lui a été notifié pour qu’il le change et il est venu me voir. Il m’a même dit autre chose. Il m’a dit qu’il a envoyé un mauvais statut (WhatsApp) à Ousmane Sonko et que je devais l’aider. Je lui ai dit que nous, famille du khalife général de Léona Niassène, avons l’habitude d’envoyer des invitations officielles à toutes les formations politiques.



En ce qui concerne Ousmane Sonko et Cie, nous envoyons une invitation aux membres de la coalition Yewwi Askan Wi à travers Khalifa Ababacar Sall. J’ai déjà déposé cette lettre. Comme Khalifa Sall n’était pas disponible pour me recevoir, il m’a mis en rapport avec Cheikh Sall auprès de qui j’ai déposé la lettre. C’est là qu’il m’a dit que les politiciens sont compliqués et qu’il voudrait qu’Ousmane Sonko ait sa propre lettre d’invitation. Comme je connais son domicile et le siège de son parti, j’ai proposé d’aller lui donner en personne sa lettre pour avoir une décharge. Mais Cheikh Tidiane Niasse m’a dit qu’Ousmane Sonko préférait qu’on lui envoie l’invitation par image. Je l’ai scanné et je l’ai envoyé à Ousmane Sonko.

Il a reçu la même invitation que tous les leaders politiques, la présidence, les directeurs de société, etc. C’est juste une invitation d’honneur au Ziarr du samedi 4 mars, sans précision aucune sur la prière du vendredi. Donc, chacun était libre de venir prier le vendredi ou non.



Mercredi dernier, à trois jours du Ziarr, Cheikh Tidiane Niassea dit au khalife qu’Ousmane Sonko a exprimé son désir d’effectuer la prière du vendredi à Léona Niassène. Le khalife lui a dit de demander à Ousmane Sonko ou à un membre de son équipe de le saisir officiellement pour que tout se passe dans les règles. Jusqu’à ce vendredi matin, nous n’avons reçu aucune confirmation officielle. Dans la matinée, nous avons reçu l’information qu’Ousmane Sonko s’apprêtait à quitter Dakar pour effectuer la prière à Léona Niassène.



C’est pour cela que le khalife a demandé qu’on écrive un communiqué danslequel il n’est pas interdit à Ousmane Sonko de faire la prière du vendredi à Léona Niassène ou de faire son Ziarr. Mais nous n'avons pas été officiellement saisis pour une prière à la grande mosquée de Léona Niassène. Un officiel doit toujours s’annoncer avant de se déplacer. C’est dans ce sens que le khalife a demandé le communiqué.



Après la prière du vendredi, les représentants d’Ousmane Sonko n’ont pas saisi le khalife pour le prévenir de la visite de leur leader. Lorsqu’ils sont arrivés, le khalife était déjà en retraite. C’est ainsi qu’il a demandé à son porte-parole de le recevoir pour lui. Tout a été fait par Cheikh Tidiane Niasse.



Il parait même qu’il a aménagé devant son domicile un cadre pour accueillir Ousmane Sonko. Donc,c’est à des fins politiques qu’il a tout orchestré. Mais nous ne sommes pas des politiques. Je ne suis membre d’aucun parti politique. Je gère mes activités professionnelles sans jamais me mêler des affaires politiques.

EnQuete