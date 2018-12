Verdict: Le cambrioleur de l'ex-épouse de Khalifa Sall fixé le 17 décempbre

Le cambrioleur qui avait visité l’appartement de l’ex-épouse de Khalifa Sall en l’occurrence Mame Coumba Diop conteste la peine qui lui été infligée. Condamné, en première instance, à une peine de 5 ans de prison ferme et à 15 millions de francs CFA, en guise de dommages et intérêts, Samba Guissé, a interjeté appel.



Devant la barre de la Cour d’appel de Dakar, le prévenu a reconnu les faits de vol qui lui sont reprochés. Il admet l’acte de vol mais, réfute être entré par effraction. « C’est un vol simple », indique-t-il devant le prétoire.



En effet, les faits pour lesquels Samba Guissé est attrait devant le prétoire, remontent au mois d’août 2016. Il avait, à l’époque, défoncé la porte de la chambre à coucher de Mame Coumba Diop avant de subtiliser les bijoux en or de celle-ci. Il a été arrêté grâce aux caméras de surveillance installées dans la maison.



Dans son réquisitoire, le maitre des poursuites a estimé que les faits de l’espèce sont établis, car ce dernier est entré frauduleusement dans l’appartement de la plaignante. Ainsi, le parquet a sollicité la peine de la première instance qui, fait-il remarquer, est conforme à l’application de la loi. L’affaire est mise en délibéré pour jugement qui sera rendu le 17 décembre prochain.











