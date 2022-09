Verdict affaire Barthélémy Dias-Ndiaga Diouf: Dakar était placée sous haute surveillance

Les Dakarois ont été surpris à leur réveil, hier, de voir que tout, notamment les grands axes routiers, les quartiers populaires, les places publiques, les édifices administratifs, les grandes surfaces… tout, donc, avait été placé sous très haute surveillance. Les hommes du général Moussa Fall de la Gendarmerie nationale, surtout, avaient été positionnés avec une armada lourde constituée de chars blindés et d’autres véhicules de dispersion de foules dans divers endroits de la ville, renseigne "Le Témoin".



L’Etat avait décidément pris toutes les mesures de dissuasion ce mercredi 21 septembre 2022, jour de proclamation du verdict du procès en appel de Barthélémy Dias, jugé pour le meurtre du nervi Ndiaga Diouf en 2011. Certainement que les événements de mars 2021, lors de l’affaire de la convocation du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, dans le cadre de l’affaire Adji Sarr et l’appel à la mobilisation de l’opposition, notamment les 52 députés qui avaient promis de se rendre au Tribunal de Dakar, tout cela donc a fait que l’Etat avait pris ses dispositions pour ne pas être surpris à nouveau.



Hélas pour l’Etat, malgré cette armada déployée et cette atmosphère d’état de siège, Dakar est restée calme. Le verdict de la Cour d’Appel a été donné, condamnant comme en première instance, le maire de Dakar, à 6 mois de prison ferme.