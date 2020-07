Verdict de la Commission de Discipline: Moustapha Cissé Lô définitivement exclu des rangs de l’Alliance pour la République Le verdict de la Commission de Discipline de l’Alliance pour la République est tombé: Moustapha Cissé Lô est définitivement exclu des rangs dudit parti.

Comme annoncé hier par leral.net, une réunion d’urgence de la Commission de Discipline de l’Alliance pour la République s’est tenue ce lundi 6 juillet 2020.



Etaient présents, Abdoulaye Badji, Oumar Guèye, Abdou Mbow, Mme Awa Guèye, Abdoulaye Daouda Diallo, Abdourahmane Ndiaye et Benoît Sambou.



Selon le communiqué, constatant l’attitude du camarade Moustapha Cissé Lô dont les propos empreints d’une indécence que récusent la morale et la bienséance sociale, ont fini de heurter la conscience des populations, la propension de camarades du Parti à s’épancher dans les médias par des propos injurieux ou calomnieux et attendu que par ces faits, ils entachent gravement l’image du Parti, Moustapha Cissé Lo est définitivement exclu.



C’est une décision prise à l’unanimité par la commission de discipline, après avoir délibéré.



Par ailleurs, elle a averti fermement tout camarade qui adopterait des comportements et des propos à même de ternir l’image du parti ou de jeter le discrédit sur les institutions de la République.



