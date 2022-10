Vers la création d’un réseau de journalistes du Forum Paix et Sécurité

Le chargé de communication du Forum, depuis plusieurs années, le journaliste sénégalais établi aux Etats-Unis, Dame Babou, veut créer un réseau des journalistes du Forum Paix et Sécurité de Dakar. Après la cérémonie de clôture, hier, aidé par une autre ancienne voix de la radio, Pape Amadou Fall, ancien de Sud FM et fondateur de "La Gazette", il a mobilisé les journalistes pourtant concentrés devant leurs textes, pour assurer une petite réunion d’information sur la création de ce réseau.



D'aprés "Le Témoin", des rendez-vous ont été pris pour tenir d’autres réunions visant à concrétiser cette idée proposée par un journaliste malien, selon Dame Babou. Les journalistes ayant pris la parole, ont tous proposé la création d’une plateforme afin de discuter de la suite à donner à ce réseau.

Ndèye Fatou Kébé