Vers le renouvellement du Collège de l’ARTP

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (Mctn), a annoncé le lancement d’un appel à candidatures pour le renouvellement des membres du Collège de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP).



Selon un document dont l’APS a eu connaissance, le ministère rappelle que ‘’ le Collège est l’organe délibérant et l’instance décisionnelle de l’ARTP, composé de membres experts nommés, par décret, pour leur compétence et leur expertise dans des domaines spécifiques ’’. ‘ ’Il assure la gouvernance stratégique de l’ARTP et prend les décisions majeures en matière de régulation, de supervision et de développement des secteurs régulés ’’, ajoute la même source.



Le rôle du Collège s’articule essentiellement autour de six grands axes.



Il définit les orientations stratégiques de l’Artp ; approuve les documents administratifs et financiers de l’Artp ; assure la régulation et la surveillance des marchés et des secteurs régulés ; règle les pratiques anticoncurrentielles et les différends entre les parties prenantes ; émet des avis sur les autorisations d’exploitation des services postaux ; et promeut un environnement favorable à l’innovation et à la compétitivité.



Le ministère rappelle que l’ARTP est une institution publique indépendante, chargée de réguler les secteurs des communications électroniques et des postes.



Elle a été créée pour ‘’ garantir un environnement concurrentiel, transparent et équitable ’’ et joue, à ce titre, ‘’ un rôle clé dans le développement du secteur des communications électroniques et des services postaux au Sénégal ’’.



L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est composée d’un Collège et d’une Direction générale.













Aps