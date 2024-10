Vibrant hommage à Babacar Diagne du CNRA : un avis éclairé sur l'audiovisuel africain quitte la scène de la régulation… (Latifa Akharbach Présidente du RIARC) très chers collègues,

En votre nom à tous, je souhaiterais rendre un vibrant hommage à notre frère et ami le Président Babacar Diagne qui a conclu son brillant mandat à la tête du CNRA du Sénégal il y a quelques jours.



Avec son départ, c'est un avis éclairé sur l'état de l'audiovisuel africain qui quitte la scène de la régulation des médias, et qui, indéniablement, manquera à nos rencontres au sein du RIARC.



Je tenais ainsi à saluer le grand engagement du Président Diagne au service de la réflexion collective autour des grands défis de la régulation sur notre continent, mais aussi ses qualités humaines extraordinaires et reconnues de tous ses pairs.



Encore une fois merci cher Babacar pour tout ce que vous avez apporté à nos nombreux échanges et rencontres. Votre professionnalisme, votre amour du partage, votre humilité et votre sagesse auront fait honneur à ce grand pays d'Afrique qui est le vôtre, le Sénégal.



Latifa Akharbach

Présidente du RIARC

Le RIARC est la plateforme de régulation des médias au niveau du continent africain (Latifa est marocaine)-



