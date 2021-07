Victime d’Avc: Une tante de Tahirou Sarr, opérateur économique, à sa recherche, lance un Sos

F. A. Ndiaye est une brave dame âgée de la quatre-vingtaine, vivant à Dakar. Native de la lignée royale du Fouta entre Orefondé et Ndiayène pendaw, très connue et respectée au seins de sa communauté, elle a toujours vécu modestement avec sa fierté qui l’a toujours empêchée d’aller toquer à la porte des membres de sa famille, plus à l’aise financièrement.



« Je suis volontairement partie à la recherche de Tahirou Sarr depuis plus de six mois, pour l’expliquer la situation de ma grand-mère afin qu’il puisse lui venir en aide, Tahirou est un homme social qui aide beaucoup de Sénégalais. On l’entend chaque jours à travers les médias ses bonnes actions. Ils ne tarissent d’éloges à son égard. Nous sommes allés à Yoff et, nous l’avons appelé vainement.



Tout cela, nous l'avons fait à l’insu de nos mamans, qui refusent de s’affranchir de leur égo pour trouver de l’aide. Nous voulons que notre grand-mère soit soutenue afin qu’elle se tire de cette maladie qui l’a complètement transformée », a confié une des ses peites-filles.



« En tant que petite-fille de F. A. Ndiaye, tout ce que j’ai pu trouver comme solution, c’est de me lancer à la recherche des membres de sa famille pour user du « neddo ko bandoum» afin d’aider ma grand-mère, malade depuis pas mal de temps… », dit-elle, les larmes aux yeux.



Contact le: +221 76 688 77 77