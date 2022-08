Victoire de BBY aux législatives 2022: Alliance Jëf-Jël félicite le Président Macky Sall et renouvelle sa totale disponibilité à l'accompagner L’Alliance Jëf-Jël constate qu’à travers les élections législatives tenues ce dimanche 31 juillet 2022 sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, le peuple sénégalais vient encore une fois, d’administrer une leçon de démocratie à la face du monde. Elle salue l'excellente organisation du scrutin constatée par tous les observateurs comme une confirmation de la vitalité du système démocratique et la maturité du peuple Sénégalais.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Août 2022

Une première analyse des résultats du scrutin confirme encore, la victoire de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar avec une majorité acquise au Président Macky Sall à l'Assemblée nationale. L’Alliance Jëf Jël, à travers un communiqué, tient à lui adresser ses chaleureuses félicitations et lui renouveler sa totale disponibilité à toujours l'accompagner.



Ainsi, elle tient également à féliciter la tête de liste nationale, Aminata Touré et toute l'équipe qui l'a accompagné depuis le début du processus électoral. Ces félicitations, insiste-t-on, s'adressent aussi à tous les responsables de la coalition BBY au niveau des départements, des régions et de la diaspora pour cette belle victoire.



Les camarades du président de ce parti, Moussa Diop dit Moussé remercient l'ensemble des responsables et militants du parti pour leur engagement remarquable dans cette campagne et les exhortent à une réflexion froide et lucide afin de tirer toutes les leçons du scrutin pour préparer les prochaines échéances.



Sous ce registre, l’Alliance Jëf-Jël tient à féliciter tous les sénégalais, ainsi que toutes les coalitions, ayant participé à ces élections et le ministre de l'intérieur qui en a assuré la parfaite et transparente organisation.







