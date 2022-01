Victoire de Bby à Bokidiawé : Une conquête «à travers l’engagement collectif»

Au lendemain des élections locales, les comptes continuent à être faits. Dans la commune de Bokidiawé, huit listes étaient en lice lors des Locales. A l'arrivée, la Coalition Benno Bokk Yakaar est arrivée largement en tête, avec un score plus qu’honorable. Selon les résultats provisoires, Bby a obtenu 5 mille 946 voix sur 10 mille 562 votants. Soit 61,55% des suffrages. Et le maire Kalidou Wagué a été réélu pour un second mandat à Bokidiawé.



Cette élection est l’aboutissement d’un travail de longue «haleine» et l’implication «personnelle» de M. «Abdoul Doudou Ly, Directeur général de l’Artp, par ailleurs responsable politique à Doumga Ouro Alpha». Il a mené une campagne ardue aux cotés des populations et « a aussi su décrocher l’adhésion de certains responsables politiques, en les amenant à rejoindre les rangs de Benno Bokk Yakaar. L’alliance avec Amadou Macky Ly de la liste Bunt-Bi en est une parfaite illustration ». Pendant la campagne électorale, Abdoul Ly a sillonné « l’ensemble des localités de la commune, jusqu’aux hameaux les plus reculés, seul ou aux côtés du candidat investi de la coalition gagnante Bby, le maire Kalidou Wagué, qui briguait sa propre succession ».



Au cœur de la campagne, Abdoul Ly s’est « préoccupé de la prise en charge » des «do­léances» des populations de Mbakhna 1 et 2, en mettant « à leur disposition, une ambulance et en s’engageant à personnellement apporter une réponse très rapide aux autres doléances ». « Le soutien effectif de M. Abdoul Ly au Comité électoral départemental et à l’ensemble des maires du département, a aussi été ma­gnifié », note-t-on.



Com­ment en est-on arrivé à cette victoire ? « Cette approche dynamique à travers une implication effective, s’est traduite par la remobilisation de ses troupes. Cet esprit d’ouverture sur fond d’engagement inclusif, a été décisif à la conquête de la victoire collective. Fidèle à la consigne donnée par le président de la coalition Bby, Son Excellence le Président Macky Sall, il a fait bloc, en compagnie de ses militants, pour qu’au soir du 23, la victoire soit belle, sans bavure, ni contestations, le tout, dans la plus grande trans­parence. La démocratie sénégalaise a une fois de plus rayonné, à travers le scrutin du 23 janvier », poursuit-on.











