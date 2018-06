Victoire des Lions - Seydou Guèye, Porte-parole du gouvernement: « j’ai même perdu la voix à force de crier »

" Ma Coupe du monde se passe très bien, puisque c’est d’abord un sentiment de fierté de pouvoir participer à une Coupe du monde de Football. Le Chef de l’Etat a pris les dispositions pour qu’on puisse y prendre part. Le Président a été au stade. Nous avons partagé l’émotion de cette belle victoire sur la Pologne. Une victoire construite par un sens tactique de l’équipe du Sénégal. Les Sénégalais ont joué à un niveau supérieur. Aujourd’hui, nous sommes choyés dans les rues de Moscou. Les supporteurs du monde entier sont fascinés par l’équipe du Sénégal. La qualification est encore à notre portée. Il suffit de rester concentrer comme les joueurs l’ont montré. Et que cette sérénité continue à régner. Quand vous avez été footballeur, vous étés assis, mais les pieds bougent dans tous les sens. Vous êtes dans l’anticipation de l’action. J’ai même perdu la voix à force de crier.



En dehors du sport, nous voulons une coopération plus soutenue et plus intense avec la Fédération de Russie. Les domaines qui ont été concernés portent sur la pêche, l’industrie et des secteurs qui pourraient être des accélérateurs de notre schéma d’émergence. Même à Kaluga qui est une ville secondaire, la qualité des équipements et des infrastructures n’a rien à voir avec nos villes. La Russie et la Chine ont compris que la problématique de l’économie était centrale. Le gouvernement du Sénégal, dans sa recherche de meilleures solutions pour son peuple, n’hésitera pas à construire des partenariats mutuellement bénéfiques avec des nouvelles puissances ".













L’Observateur