Victoire du Sénégal sur le Cameroun : Macky Sall exprime son « immense Bravo » aux "Lions" !

Vendredi 19 Janvier 2024

La Victoire des "Lions" sur le Cameroun, a fait vibrer les Sénégalais jusqu’au sommet ! C’est le moins que l’on puisse dire. Car, au-delà des images montrant le chef de l’Etat qui jubile, suite aux deuxième et trosième but du Sénégal, le Président Macky Sall a aussi exprimé un « immense Bravo » aux lions de la Téranga, qui se qualifient en huitièmes de finale de la CAN 2023. Son post largement relayé.