Victoria Beckham déclare qu'après 20 ans d'union, son couple avec Beecham demeure très solide Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 17:49 | | 0 commentaire(s)| Victoria et David Beckham ont célébré leurs vingt ans de mariage en juillet dernier. Invitée à une émission plateau ce mardi 15 octobre, la businesswoman, quatre enfants, révèle que son union reste encore plus solide que jamais. Un idée qui semble être partagée d'ailleurs par les hollywoodiens.

En 1997, les deux amoureux se sont rencontrés lors d'un match de football en 1997. Depuis, "ils constituent l'un des couples les plus glamours", décrit le Journal. Leurs quatre enfants ont pour noms Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper.



Selon Victoria Beckham, âgée de 45 ans, les enfants restent aujourd'hui leur priorité: "nous sommes chanceux de s'être trouvés l'un et l'autre, et nous sommes chanceux de grandir ensemble", a-t-elle indiqué: Elle n'a pas manqué de se rappeler de son coup de foudre à l'époque.



