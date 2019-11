Vidéo: 14 femmes tuées entre 2018 et 2019 au Sénégal En moins de deux ans on enregistre quatorze femmes assassinées au Sénégal, des chiffres alarmant quand on considère que quatre d'entre elles ont été tuées en l'espace de moins de deux mois. profitant de la campagne 16 jours D'activisme contre les violences basées sur le genre, cette vidéo a été réalisé pour dénoncer ces abus.



