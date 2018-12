Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vidéo: Au Sénégal, Aya Nakamura snobe ses fans en refusant de… Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Décembre 2018 à 13:24 | | 0 commentaire(s)|

Aya Nakamura est actuellement à Dakar pour un concert au Monument de la Renaissance. Hier jeudi, face à la presse, l’artiste a répondu aux questions des journalistes. Elle s’est prononcée sur l’exportation de la musique sénégalaise, les artistes sénégalais, un peu de sa vie privée, entre autres sujets… Mais le seul couac dans cette rencontre avec Miss « Djadja », c’est qu’elle a ignoré certains de ses fans qui se sont déplacés pour immortaliser ces moments avec elle.



Aya Nakamura a des milliers de fans dans le monde, mais il faut croire que parfois, sa popularité lui pèse. À l’heure où prendre un selfie avec son artiste préféré est devenu le nouvel équivalent de l’autographe et que tout le monde a un appareil photo sur son portable, Aya refuse cette pratique à certains de ses fans sénégalais.



Arrivée à l’Aéroport Blaise Diagne de Diass, la chanteuse a esquivé les selfies. Sur une vidéo publiée par nos confrères de e-médias, l’interprète de « Copines » ignore ses admirateurs qui voulaient poser avec elle.

Mais, ce n’est pas tout. La même séquence s’est reproduite au clou de la conférence de presse qu’elle a tenu hier jeudi 20 décembre 2018. Alors là, pour avoir une photo avec elle, il faut être une môme. Aya Nakamura était obligée de prendre des selfies avec les enfants mais pas avec les adolescentes ou adultes. Et pourtant, certaines parmi ces dernières l’ont attendues de 16 h jusqu’à 18 h pour avoir une photo de groupe avec elle mais elle les a royalement ignorés.



Pour la faire réagir, certaines de ces jeunes filles se sont mises à pleurer, d’autres à chanter le morceau Djadja. La chanteuse n’a même été sensible à tout cela. Pressée de sortir de l’hôtel où se tenait la conférence de presse, elle s’est dirigée directement dans sa voiture pour rejoindre son hôtel sans jeter un coup d’œil à ces ados.













