Vidéo: Ben Bass Diagne, 5 ans déjà, des témoignages émouvants sur cet homme… Ben Bass, de son vrai nom El Hadji Ibrahima Diagne restera toujours gravé dans la mémoire des Sénégalais. Ce grand homme qui a beaucoup servi l’espace médiatique, avait été rappelé à Dieu le 30 juillet 2013. Voilà cinq (05) ans après jour pour jour, les Sénégalais se souviennent de lui et de son rôle incommensurable dans la société sénégalaise.



Rédigé par leral.net le Lundi 30 Juillet 2018 à 18:29 | | 0 commentaire(s)|

Sur le plateau de l’émission « Denkaané » sur la DTV, dont son ancien nom fut Rdv Music-Sport et dont il fut le propriétaire, les chroniqueurs et invités reviennent sur cet homme en livrant d’émouvants témoignages.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook