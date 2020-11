Vidéo - Boun Abdallah Dionne: »J’ai l’habitude de dire que ce qui me lie au Président Macky Sall, transcende des fonctions »

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Novembre 2020 à 13:42 | | 0 commentaire(s)|

Bien qu’il ne soit pas du nouveau gouvernement, Mahammad Boun Abdallah Dionne est toujours dans une volonté de soutenir le Président Macky Sall.L’ancien Premier ministre et ancien ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence a lors de la cérémonie de présentation de condoléances du Chef de l’Etat, hier à la Sicap chez la famille du […] Bien qu’il ne soit pas du nouveau gouvernement, Mahammad Boun Abdallah Dionne est toujours dans une volonté de soutenir le Président Macky Sall.L’ancien Premier ministre et ancien ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence a lors de la cérémonie de présentation de condoléances du Chef de l’Etat, hier à la Sicap, chez la famille du défunt Pr Iba Der Thiam témoigné leur amitié et réitére son engagement »Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes avec vous pour vous accompagner, dans votre grande ambition pour le pays. J’ai l’habitude de dire que ce qui me lie au Président Macky Sall transcende des fonctions. Il m’appelle affectueusement Mahamete, et moi je l’appelle mon patron. Ce qui nous lie c’est le Sénégal, l’amitié, la foi. Nous avons toujours cru en lui, en tant qu’autorité, que c’est par son autorité l’homme qu’il fallait pour le Sénégal. »

Mais encore,B.Dione porte une reconnaissance grandiose à l’endroit de son »ex patron »

« Un gouvernement que j’ai eu le grand honneur de diriger sur votre décision pendant plus de 5 ans presque pour diriger le gouvernement du pays après un an et demi où j’ai assuré les fonctions de coordination du gouvernement sous votre autorité. Cela fait donc 6 ans et demi. Et 6 ans dans la vie d’un homme c’est beaucoup.a t’il livré

A la fin de son discours, il souhaite à son fidéle compagnon, ses voeux de réussite »Que Dieu fasse que vous continuiez à inspirer leSénégal dans sa marche pour aller de l’avant. »



Source : Source : https://letemoin.sn/boun-abdallah-dionne-jai-lhabi...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos