Vidéo-Bourses de sécurité familiale : Macky Sall accusé de garder 400 mille familles dans "l’esclavage électoral"

Le leader Mouvement Tekki fustige l’octroi des bourses de sécurité familiale. D’après Mamadou Lamine Diallo, ce projet du gouvernement n’est ni plus ni moins qu’une autre forme de chantage exercé sur les familles les plus démunies à des dessins électoralistes.



« La bourses familiale est un projet électoraliste qui vise à retenir 400 mille familles dans l’esclavage électoral. ‘’Vous votez et vous aurez les 25 000 par trimestre. Et si vous refusez, je les retire’’. C’est cela le sens de ce projet », fait-il remarquer, en commentant le discours à la Nation du Chef de l’Etat à l’occasion du nouvel An.



Dans ce discours, le président de la République a fait part de son intention d'intensifier les ressources allouées au programme de Bourses de sécurité familiale. Macky Sall a laissé entendre que 40 milliards seront désormais annuellement mobilisés pour soutenir les démunis. Le chef de l'Etat a par ailleurs annoncé l'allocation pour 2018, d'un budget d'une enveloppe de 30 milliards à l'entrepreneuriat rapide.