Vidéo-Ce rappeur cartonne avec son titre "Gilets jaunes"

Kopp Johnson, un chauffeur-livreur toulousain de 25 ans, connaît une soudaine gloire sur les réseaux sociaux grâce à son titre rap intitulé "Gilets jaunes".



Le jeune homme a expliqué au Huffington Post l'origine de ce morceau et de son clip. Le 19 novembre dernier, le chauffeur est coincé sur un rond-point vers Castres. Inspiré, il griffonne quelques paroles sur un bout de papier dans son camion. Quatre jours plus tard, il publie la vidéo sur les réseaux sociaux.



Succès immédiat: son titre est massivement partagé sur Facebook. Booba repartage même le morceau sur Instagram. En un peu plus de deux semaines, la vidéo compte plus de 4 millions de vues cumulées sur les réseaux sociaux.



"Je ne pensais pas faire le buzz avec cette musique. D'ailleurs je l'ai simplement faite pour le délire", explique-t-il au Huffington Post. "J'ai rédigé les paroles en moins de deux minutes!", s'amuse-t-il encore, même s'il garde la tête froide. "Le buzz, ce n'est pas ce qui fait nourrir ta famille," dit-il, lucide.



Même s'il appelle à la démission d'Emmanuel Macron, Kopp Johnson précise qu'il ne veut porter aucun message politique mais qu'il a simplement été inspiré par l'actualité. Il jongle depuis 2016 entre son métier de chauffeur-livreur et sa passion pour la musique. Grand fan du rappeur JUL, il dit également être influencé par le duo (toulousain comme lui) Bigflo et Oli, PNL et... Julien Doré.



7sur7