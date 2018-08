(Video) Concert à Nouakchott : Un danseur endiablé enflamme la scène de Coumba Gawlo Seck

Le concert de Coumba Gawlo Seck au stade SEBKHA à Nouakchott n’a pas été que dégustation des morceaux phares et dansants de l’artiste. En plus de ses envolées vocales, Coumba Gawlo a aussi prié les talentueux danseurs mauritaniens de faire valoir leurs arguments.



Sur ce registre, avec une oreille musicale, un danseurs s’est illustré de fort belle manière, ravissant du coup la vedette à tout le monde du fait de son style singulier et provocateur.