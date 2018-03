Vidéo-Evasion spectaculaire d'un "Mbacké Mbacké" sur le point d'être expulsé des Etats Unis

Les faits se sont passés mardi, vers 20h30 (heure locale). Mohamadou Lamine Mbacké 31 ans a été conduit à l'aéroport JFK de New Yok en vue d’une expulsion vers le Sénégal. Selon les informations des médias New yorkais, les policiers lui avaient donné à manger en attendant son vol pour Dakar. A peine ces derniers ont-ils tourné le dos que Mbacké s’est dérobé sur la pointe des pieds en passant par la porte B23 du terminal 4. Après avoir constaté les faits, les agents ont entamé des fouilles dans l’aéroport, en vain. C'est deux heures plus tard, lorsque le vol était sur le point de partir qu’ils ont réalisé qu’il est parti. Les caméras de surveillance visionnées après le coup, le montre quittant l’aéroport à bord d’un taxi jaune. Mamadou Lamine Mbacké est entré légalement aux Etats Unis en 2005. Et, il y est resté à la fin de son séjour. En septembre 2015, un juge de l'immigration avait ordonné son expulsion pour violation des conditions de son statut, notamment après ses condamnations pour plusieurs infractions liées aux armes à feu.