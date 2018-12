Vidéo : Le ministre Oumar Guèye a présidé la 1ère édition de la journée de l'Emergence à Tivaouane Peulh Le ministre de la pêche et de l'économie maritime Monsieur Oumar Guèye, accompagné par le premier adjoint au maire de Tivaoune Peulh, Boubacar Ka et d'autres personnalités politiques du département de Rufisque a, ce mardi à Darou Salam, pris part à la cérémonie officielle de la journée de l'émergence initiée par le mouvement UED de la présidente Ndeye Fatoumata Samb. Cette première édition a pour thème : La gouvernance par le Pse, solution pour la jeunesse.

