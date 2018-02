Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vidéo - Les confidences de Jamel Debbouze sur l'accident qui lui a coûté son bras Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2018 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

L'humoriste est revenu sur les circonstances de l'accident qui lui a coûté l'usage de son bras droit dans une émission qui sera diffusée ce mercredi 7 février sur C8.



Pour rappel, Jamel Debbouze a été happé par un train le 17 janvier 1990 à la gare de Trappes, alors qu'il traversait la voie. L'acteur s'est toujours montré très discret sur ce dramatique accident survenu au cours de son adolescence. Mais pour l'émission "Au tableau" diffusée ce soir sur C8 (et produite par sa femme Mélissa Theuriau), Jamel s'est livré à de rares confidences.



"J'ai traversé les rails en pleine nuit sans regar­der"



C'est donc devant des élèves âgés de 8 à 12 ans que l'humoriste a accepté d'évoquer la perte de son bras droit. "Je suis sorti tard alors que je n'aurais pas dû sortir tard. Je me suis retrouvé sur le quai d'une gare. Je voulais gagner un peu de temps. J'ai vu le bus passer. Et j'ai traversé les rails en pleine nuit sans regar­der, ni à gauche, ni à droite", confie Debbouze aux enfants qui l'ont interrogé à ce sujet.



A en croire Caro­line Delage, la présentatrice de l'émission, l'acteur fut quelque peu déstabilisé par cette question. "Il ne s'y atten­dait pas du tout, on voit vrai­ment dans l'émis­sion à quel point il est désta­bi­lisé par cette ques­tion, il a un long moment d'hési­ta­tion, de surprise", a-t-elle expliqué ce matin sur Europe 1.

"J'ai fait une bêtise



Jamel Debbouze en a profité pour lancer un avertissement aux élèves. "J'ai fait une bêtise, je n'ai pas écouté mes parents. Et je me suis rendu compte tard que c'était une bêtise de ne pas écou­ter ses parents", leur avoue-t-il.



L'humoriste n'a toutefois pas raconté toute l'histoire. Il n'a en effet pas dit à son jeune public que ce tragique accident a coûté la vie à l'un ses amis, Jean-Paul.

